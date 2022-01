CorSera | Lazio, Marusic a un passo dal rinnovo

Kamenovic aspetta di essere tesserato. Firma in arrivo per Marusic.

Come riportato dal Corriere della Sera, non appena si riuscirà a creare uno spiraglio nell’indice di liquidità, la Lazio tessererà il giovane terzino serbo, che si allena a Formello dalla scorsa estate. Il summit con l’agente Kezman – che è comunque in continuo contatto con Tare – è servito anche per definire un’altra questione, relativa al rinnovo del contratto di Marusic: l’intesa c’è, la firma è in arrivo, non è sbagliato pensare che sarà proprio il tesseramento di Kamenovic a sbloccare definitivamente la situazione. Intanto, Tare sta lavorando anche per cedere almeno altri tre giocatori: Muriqi, Vavro e Jony. Al momento non ci sono spiragli per vendere alcun calciatore a titolo definitivo. Di conseguenza, se uno di questi partirà in prestito, ne potrà subentrare un altro con la stessa formula: in caso di addio del kosovaro, potrebbe entrare Lapadula, sul quale ha messo gli occhi anche il Venezia.

