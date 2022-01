Il Messaggero | Lazio, Lotito dà la scossa

Il patron a Formello per sciogliere il nodo Kamenovic e sbloccare il mercato: «Farò quello che devo fare…».

Come riportato da Il Messaggero, l’indice di liquidità è bloccato addirittura da 16,7 milioni di euro. Era parecchio meno della metà, la cifra che Lotito ad agosto aveva versato per azzerarlo, ma lì il suo intervento si era reso necessario soprattutto per l’iscrizione al campionato. Stavolta è diverso, e infatti il patron sembra ostile a una nuova immissione di denaro: «Farò quello che si deve fare, nessun prestito. Sarri stesso ha detto di sapere che se esce qualcuno, si compra qualcuno e io non ho mai promesso tre acquisti a gennaio». A dieci giorni alla fine del mercato, davvero poco si è mosso.Sarri avrebbe persino rinunciato a Luis Alberto subito, pur di sciogliere quest’impasse e avere anche Matias Vecino, più funzionale al suo gioco. Sabato contro l’Atalanta tornerà Strakosha fra i pali, nonostante Reina abbia fatto bene martedì.

