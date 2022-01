L’ex Citterio: “Immobile? Nella capitale ha trovato il suo habitat. La Lazio sta continuando a fare bene”

Nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, in onda sul canale 233 di Sky, l’ex difensore Filippo Citterio, dicendo la sua sulla situazione della squadra, sul cambio di allenatore e su alcuni giocatori biancocelesti.

Queste le sue parole:”La Lazio negli ultimi anni ha fatto bene, anche in questa stagione sta continuando ad ottenere buoni risultati nonostante il cambio di allenatore. Su Sarri c’è poco da dire, per lui parla il suo curriculum.In biancoceleste sono sempre stato bene, ho trovato un buon clima con i compagni di squadra. Posso dire di essermi divertito. Immobile nei suoi anni all’estero non è riuscito a dare il massimo, mentre nella Capitale ha trovato il suo habitat naturale. Le polemiche che lo riguardano mi sembrano futili, bisognerebbe prima trovare qualcuno che segni più gol di lui. È assurdo che si discuta della sua presenza in Nazionale.Per quanto riguarda Acerbi non credo si possa dire nulla, quando un calciatore è forte non viene toccato dal cambio d’allenatore. Luiz Felipe, invece, mi auguro che possa conquistare la Nazionale.Il mio primo derby della Capitale purtroppo è stato quello della morte di Vincenzo Paparelli. La stracittadina, in ogni caso, è una sfida veramente particolare“.

fonte: sslazio.it

