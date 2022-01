Milan-Juve, Orsato non ci sarà: ecco chi arbitrerà il big match di domenica

Con un comunicato di oggi l’AIA fa sapere che non sarà Daniele Orsato ad arbitrare il big match di domenica sera a San Siro. Non sono noti i motivi per i quali il fischietto di Montecchio Maggiore sarà assente, al suo posto è stato scelto Marco Di Bello, inizialmente designato al VAR.

