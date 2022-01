Mino Raiola torna a casa: le ultime notizie sulle condizioni del procuratore

Dopo aver trascorso due giorni ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, il procuratore Mino Raiola è tornato nella sua casa di Montecarlo senza nessuna complicazione. Al contrario di quanto dicevano le prime notizie diffuse dalla testata tedesca Bild, l’agente di diverse stelle del calcio come Haaland, Pogba e Verratti si è sottoposto a dei controlli medici programmati che hanno richiesto l’uso dell’anestesia, come ha reso noto il suo staff via Twitter. Sono quindi state smentite le voci che vedevano il procuratore ricoverato d’urgenza per dei problemi polmonari.

fonte: ansa.it

