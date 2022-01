Roma, pazza idea: tentativo per Luiz Felipe a parametro zero dalla Lazio

Nasce negli ultimi giorni l’idea Luiz Felipe dalle parti di Trigoria. Il difensore è infatti in scadenza di contratto con la Lazio e nonostante l’interesse per la società nel volerlo rinnovare e le parole di mister Sarri, le due parti si trovano ancora distanti nelle rispettive posizioni. Sono 2,5 i milioni chiesti a stagione dal brasiliano e dal suo procuratore Castagna, Lotito invece sarebbe disposto ad offrire un triennale da 2,1 milioni di euro. Da parte del calciatore ‘è la voglia di rimanere a Roma, città dove sia lui che la sua famiglia si trovano bene. I giallorossi sarebbero disposti ad esaudire volentieri le richieste di Felipe, in quanto otterrebbero un difensore di 24 anni a parametro zero. Gli scambi tra le due squadre della capitale sono rari, ma questa volta sembrerebbe esserci più che una semplice idea per rinforzare la squadra di Mourinho.

fonte: calciomercato.com

