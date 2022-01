Atalanta, l’esito dei nuovi tamponi e la decisione sulla partenza per Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, i tamponi effettuati dall’Atalanta questa mattina non hanno riscontrato nuovi giocatori positivi al Covid-19. Come programmato ieri sera, la squadra di Gian Piero Gasperini sosterrà un breve allenamento a Zingonia e successivamente partirà per Roma, dove affronterà la Lazio nel match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A. La partita dell’Olimpico, dunque, si disputerà.

