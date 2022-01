CONFERENZA SARRI: “E’ mancata la brillantezza, ma squadra compatta e corta. Champions? Ora non ci sono i presupposti”

Termina 0-0 la gara dell’Olimpico tra la Lazio e l’Atalanta, un match privo di emozioni che il tecnico laziale Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa: “A noi stasera è mancata solo la gamba, venivano da 120 minuti giocati. Abbiamo corso molto, ma è mancata la brillantezza nell’1 contro 1. Per il resto sono contento: dal punto di vista tattico molto bene, anche in fase difensiva se si escludono gli ultimi 20 metri in cui siamo venuti un po’ meno. Si è condizionati dagli 8 assenti dell’Atalanta, ma a noi ne mancavano 5 e 2 sono rientrati ieri: era dura anche per noi, che abbiamo giocato in settimana a differenza loro. Cinque mesi lavoro su un modulo e negli ultimi minuti dovevo cambiare modulo? E che segnale darei, quello di non credere in quello che facciamo? In questo momento è inutile parlare di Champions, qui l’obiettivo è il settimo posto: non ci sono i presupposti per parlare di Champions. Distanza tra Lazio e Atalanta? Non siderale, ma loro vengono da un percorso pluriennale; hanno identità e sono diventati forti a livello italiano e europeo. Hanno qualcosa in più di noi, ma ce la possiamo giocare. Noi stiamo andando bene, vedo compattezza, squadra corta, si gioca a due tocchi: e questo lo vedo nell’ultimo mese. Ora la squadra ha molto di più il controllo delle partite, poi per vincere serve qualcosa in più che stasera è mancata: la sfortuna poi si è vista nell’occasione del palo di Zaccagni. Pedro ha caratteristiche diverse dai altri e come esterno è più adatto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: