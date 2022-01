La Repubblica | Cluster Atalanta: gara a rischio, tifosi in attesa

Quando si affrontano Lazio e Atalanta, di sicuro non ci si annoia: tanti gol in campo, scintille fuori. Ben 54 reti in 13 gare dal 2016-‘17, media di 4,1 a partita, con 5 vittorie dei nerazzurri e 4 dei biancocelesti; le polemiche, poi, sono nate dalla rabbia di Gasperini dopo il ko nella finale di Coppa Italia del 2019. Oggi all’Olimpico (ore 20,45, diretta Sky e Dazn), nuovo capitolo del romanzo, condito però di giallo: l’Atalanta ieri non è partita per Roma. Il motivo? Ieri sera c’erano 7 positivi al Covid-19 nel gruppo squadra, la gara è diventata a rischio: stamane nuovo giro di tamponi, se i positivi saranno meno di 9, come da nuovo protocollo, l’Atalanta partirà e la gara si giocherà, altrimenti l’Asl di Bergamo può chiedere lo stop e il club il rinvio. I tifosi sono in attesa, specialmente i 3.500 che hanno già il biglietto in tasca. All’andata fu un 2-2 elettrico, con rimpianti atroci per la Lazio perché l’Atalanta pareggiò a pochi secondi dalla fine: rispetto alla sfida del 30 ottobre, oggi – se si giocherà – a Sarri mancheranno gli infortunati Pedro e Acerbi e lo squalificato Cataldi, giocatori decisivi quel giorno. Sono due tappe determinanti nella corsa all’Europa: oggi l’Atalanta, il 6 febbraio la Fiorentina in trasferta. La Repubblica.

