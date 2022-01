Lazio-Atalanta, Tare nel pre partita: “Rincorriamo noi stessi non gli altri. Mercato? Stiamo lavorando per sbloccare l’indice”

Nel pre partita di Lazio-Atalanta, gara valida per la 23esima giorni di Serie A, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare l’incontro di questa sera che andrà in scena allo Stadio Olimpico. on manca il riferimento al mercato e alla questione indice di liquidità, che blocca le uscite della Lazio.

Queste le sue parole:

“Noi facciamo la rincorsa ai noi stessi non agli avversari. Stiamo vivendo un campionato fatto di mille difficoltà, per questo dobbiamo vivere alla giornata per poi vedere in che posizione ci troviamo in classifica. Mercato? Stiamo lavorando per sbloccarlo, qualche possibilità c’è anche se le cose cambiano gi giorno in giorno. Se riusciamo a fare quello che dobbiamo, siamo contenti di aiutare il mister. Se ci riusiamo, faremo operazioni anche in uscita, con giocatori che vanno in prestito.”

