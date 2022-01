Bernardo Corradi e Stefano Fiore di nuovo insieme per assistere alla partita, il post sui social

Sono stati due giocatori importanti per la Lazio del passato, Bernardo Corradi e Stefano Fiore, in campo hanno lottato insieme e più volte esultato per un gol. Ieri dopo diverso tempo, i due si sono ritrovati per assistere alla gara di campionato tra la Lazio e l’Atalanta disputata all’Olimpico. Poche emozioni in campo, ma i due si sono comunque goduti un match tra due squadri forti e pericolose. E’ Bernardo Corradi a immortalare il momento e postando la foto su instagram. “Stesso posto.. stessa compagnia .. prospettive diverse” ha scritto l’ex attaccante della Lazio, sinonimo del fatto che l’amicizia tra i due non è mai cambiata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bernardo Corradi (@bernardocorradi)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: