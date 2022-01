Hernanes ricorda il suo passato alla Lazio: “E’ stato bellissimo, si è creato un rapporto indelebile”

Intervistato ai microfoni di Radiosei, l’ex centrocampista biancoceleste Hernanes ha raccontato i suoi anni biancocelesti. Ecco le sue parole: “Quello alla Lazio è stato uno dei periodi più belli della mia vita, era il mio primo contatto con l’Europa. Vivere a Roma e ricevere un’accoglienza del genere è stata una favola ed una sorpresa. I rapporti con i tifosi e la passione, ho segnato tanti gol. Alla Lazio è stato bellissimo, fare quasi 40 gol per un centrocampista non è normale. Si è creato un rapporto indelebile, ancora oggi quando vado a Roma le persone mi riconoscono subito e mi chiedevano le foto. Mi è rimasto nel cuore e rimarrà così per sempre”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: