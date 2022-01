Il Tempo | Lazio-Mizuno a un passo dall’accordo

Pronta a cambiare pelle. Si attende solo l’annuncio per ufficializzare la partnership tra Lazio e Mizuno. Il marchio giapponese sarà il nuovo sponsor tecnico della squadra qui dava da fama di Castore, Robe di Kappa e Puma. Dopo nove anni con la Macron, a giugno arriverà la separazione. L’ultimo rinnovo era stato siglato nel 2017, con un accordo di cinque anni da 20 milioni complessivi. La proposta della Mizuno, a quanto pare, è molto superiore. Tanto da far scendere in campo Lotito e Tare. È stata la dirigenza in prima battuta ad occuparsi della questione sponsor, a testimonianza del peso economico dell’offerta sul tavolo. La Lazio sarà quindi la prima società di A a indossare il marchio nipponico che in Italia veste già Cesena, Cittadella e Sudtirol. In passato, più precisamente nella stagione 2001-2002, la Mizuno era stata sponsor della Fiorentina, oltre che di campioni come Rivaldo e Aimar, fino ad arrivare a Thiago Motta e Hulk. Il Tempo/Daniele Rocca

