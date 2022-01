SERIE A FEMMINILE | Lazio Women-Inter, Pezzotti nel pre partita: “Il calendario non è dalla nostra parte, ma daremo tutto”

Nel pre partita di Lazio Women–Inter, la giocatrice biancoceleste Pezzotti è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: “Affronteremo una squadra di livello, ma siamo pronte. Il mister ci ha fornito tutte le indicazioni del caso, proveremo a giocare la nostra partita per ottenere qualche punto. Il calendario non è dalla nostra parte, ma in ogni caso le varie avversarie vanno affrontate tutte. Dovremo dare tutto, offrendo qualcosa in più rispetto al passato“.

