SERIE A | Termina in pareggio la gara tra Cagliari e Fiorentina

Nel match delle 12.30 si sono affrontate alla Sardegna Arena Cagliari e Fiorentina: gara importante per le ambizioni in chiave salvezza e zona europea delle due squadre. La gara è terminata 1-1: nel primo tempo i viola hanno fallito un calcio di rigore con Biraghi. Il Cagliari ha trovato il vantaggio all’inizio del secondo tempo grazie al gol di Joao Pedro, che poi ha fallito un calcio di rigore al 68′. Per la Fiorentina il gol del pareggio è stato segnato dall’ex Sottil al 75′.

