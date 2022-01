Vicenza-Cittadella, violento scontro di gioco tra i due ex Lazio Tounkara e Crecco: espulso il granata

Durante il derby veneto di Serie B tra Vicenza e Cittadella, il giocatore in forza ai granata in passato di proprietà della Lazio Tounkara è stato espulso per un’entrata violenta in pieno recupero su Crecco, altro giocatore con un passato nella squadra biancoceleste. L’attaccante ha infatti impattato con la gamba il volto del giocatore del Vicenza, causandogli un ematoma che probabilmente indica la rottura dello zigomo. Tounkara era già stato ammonito in precedenza, e con la sua espulsione ha lasciato la squadra in nove, vista l’espulsione precedente di Branca. Il match è poi terminato 3 a 3.



