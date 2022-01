Calciomercato, Inter interessata a Caicedo

Meeting di mercato doveva essere e meeting di mercato è stato, anche se con Simone Inzaghi non presente fisicamente perché fermato dal Covid. Tuttavia la programmazione nerazzurra non si ferma e così l’atteso appuntamento è andato in scena con l’aiuto dei mezzi tecnologici di oggi.

Felipe Caicedo è il nome che avanza, il Genoa ha trovato l’intesa per l’arrivo di Piccoli, già in viaggio verso la Liguria, ed è pronto a liberare gratis la punta ex Lazio, che dovrebbe appunto potersi svincolare ricorrendo a una clausola presente nel contratto. L’affare non è ancora chiuso perché l’Inter e l’entourage del calciatore stanno ragionando sull’eventuale durata del contratto in nerazzurro. Lo riporta calciomercato.com.

