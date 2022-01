CdS | Lotito e Mau, altro vertice in arrivo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mercoledì potrebbe esserci un ulteriore incontro tra Lotito e Sarri per fare il punto sulle ultime mosse di mercato, con la sessione invernale che chiuderà lunedì 31. Il colloquio servirà per sciogliere i dubbi, studiare un piano strategico e, forse, anche per firmare il contratto. Per la società la bozza è stata consegnata, il Mister però, con delicatezza, ha più volte affermato di non averla ancora ricevuta. Il rinnovo, però, non ha la precedenza sul mercato. Anzi, ne è una conseguenza: acquisti e cessioni sono fondamentali per valutare la bontà del progetto, per valutare la “predisposizione mentale della società ad accompagnare la crescita“, proprio per usare le parole di Sarri. L’intenzione è quella di continuare insieme, almeno fino al 2025, ma contano fatti e risultati e anche la società si aspetterà dei progressi nelle prossime stagioni. Per quanto riguarda questa, gli obiettivi a breve termine sono il passaggio di turno dell’Europa League e dei quarti di Coppa Italia, anche se la dirigenza non sta contribuendo attraverso i rinforzi.

