Nazionale, Joao e Luiz Felipe sì. Ma l'EuroItalia perde pezzi

Oggi Roberto Mancini diramerà la lista, fino a 35 elementi, degli azzurri attesi a Coverciano per lo stage della Nazionale. Saranno inclusi anche gli italo-brasiliani Joao Pedro e Luiz Felipe, oltre al già chiacchierato Balotelli. Nuovi innesti, ma anche tantissime assenze: Jorginho pare che resterà a Londra, Donnarumma e Verratti non partiranno, Chiesa è stato operato proprio ieri, Spinazzola è ancora infortunato. Non solo, a loro si aggiungono anche Acerbi, Belotti, Bonucci, Pellegrini, Castrovilli (infortunati) e Cragno e Emerson Palmieri (positivi). In poche parole, degli eroi di Wembley rimarrebbero solo in 16, tra cui Immobile. Vista la situazione, il ct si guarda intorno: potrebbero essere chiamati anche Perin, Calabria, Biraghi, Dimarco, Darmian, Ferrari, G. Mancini, Zaccagni, Politano, Kean e, forse, anche Mandragora e Cataldi. Per scongiurare nuove positività, gli azzurri che arriveranno a Coverciano saranno sottoposti a test rapidi ogni giorno e resteranno isolati fino all’esito.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

