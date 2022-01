Marcelo turista a Roma, tifosi scatenati

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore Marcelo, il terzino del Real Madrid, si è recato a Roma con sua moglie Clarice. Tra una visita al Pantheon e un giro a Piazza di Spagna, il brasiliano ha pubblicato tutto il suo tour nelle stories di Instagram. Mascherina nera e occhiali da sole, così il bomber è passato inosservato e si è rilassato tra le vie della Capitale . Ma questo viaggio è una semplice una vacanza romantica o dietro si cela qualche indizio di mercato? Per ora resta il punto di domanda, anche se la presenza del brasiliano in Italia ha acceso le speranze dei tifosi della Serie A. In molti si augurano di vedere il terzino in qualche club italiano e il contratto in scadenza accende l’ottimismo. Al momento però non risultano in corso trattative di mercato tra l’équipe del calciatore e le squadre italiane.

