“Parla con noi”: la nuova rubrica dell’AIA

Secondo quanto riporta la pagina Facebook dell’Associazione Italiana Arbitri -FIGC, parte oggi sul loro sito ( www.aia-figc.it) la nuova rubrica “Parla con noi”, con cui l’AIA inaugura un mezzo di comunicazione diretto e senza filtri con gli utenti del web. Un metodo per istaurare un interscambio su tematiche tecniche che possano risultare interessanti per tutti gli sportivi ed appassionati di calcio. Visto il grande impegno che ha accompagnato nell’ultimo periodo le prove delle donne arbitro, questa rubrica sarà inaugurata da Katia Senesi, componente del Comitato Nazionale e personaggio importante dell’area femminile. Lei potrà descrivere chi sono gli arbitri donna che hanno già guadagnato l’attenzione generale, ma anche chi si cela alle loro spalle. Sarà possibile chiedere (attraverso il form: hhtps: //www.aia-figc.it/parla-con-noi/) come fare per avvicinarsi a questa realtà e come viverla in maniera adeguata.

