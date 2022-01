TMW | Vavro saluta la Lazio e la Serie A, oggi visite mediche col Copenaghen: i dettagli economici

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Denis Vavro, centrale di 25 anni della Lazio mai coinvolto da Inzaghi e Sarri, lascia la Serie A. Il difensore, infatti, è partito questa mattina presto in direzione Copenaghen, il club da cui Tare l’aveva acquistato nell’estate del 2019 per 12 milioni di euro. In giornata visite mediche e poi l’annuncio: Vavro si trasferisce in Danimarca in prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni.

