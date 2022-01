Calciomercato Lazio, Schira: “Prestito con opzione di riscatto per Casale. Pronto un contratto fino al 2026”

Nicolò Schira pubblica un tweet sul proprio profilo Twitter in merito al calciomercato biancoceleste. La Lazio sarebbe interessata a Casale: il club avrebbe offerto al Verona un prestito a 1 milione di euro con opzione di riscatto (9 milioni), che potrebbe diventare un obbligo, nel caso venissero raggiunti determinati obiettivi. È pronto un contratto da 1,2 milioni a stagione fino al 2026.

#Lazio are pushing to sign Nicolò #Casale: offered to #Verona a loan (€1M) with option to buy (€9M) which could become an obligation upon reaching certain conditions. Ready a contract until 2026 (€1,2M/year). #transfers https://t.co/lmFHtmesUl

