ESCLUSIVA LAZIOPRESS.it – Luiz Felipe chiamato da Mancini, la gioia di papà Silvio: “Convocazione meritata, sei un grande difensore”

È finalmente arrivata al convocazione in Nazionale italiana per Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste, sperava da tempo in una chiamata in azzurro da parte del ct Roberto Mancini, che è arrivata nella giornata di ieri. Il centrale farà dunque parte dello stage che avrà luogo a Coverciano, utile per il tecnico a tirare le somme della propria Rosa, in vista delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022.

In merito alla convocazione di Luiz Felipe, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via esclusiva il padre del ragazzo, Silvio Marchi, il quale si è espresso con grande gioie e soddisfazione sul grande traguardo raggiunto dal figlio:

“È un grande difensore che può fare bene con la maglia dell’Italia come ha dimostrato alla Lazio in questi anni nelle varie competizioni. Che Dio ti benedica figlio mio. Forza Lazio!”

