Il Tempo | Lazio, ora tocca a Muriqi. Tutto su Casale

Vavro al Copenaghen, ora si spera di piazzare Muriqi per provare a dare un paio di rinforzi a Sarri entro lunedì. Tutta colpa dell’indice di liquidità che sta rallentando le operazioni biancocelesti. Il centravanti kosovaro della Lazio ha rifiutato ieri il Saint Etienne che aveva proposto 8-9 milioni tra prestito e riscatto ma un ingaggio dimezzato all’attaccante, ora di 2.2 milioni a stagione. Tutto saltato, dopo le sirene inglesi, ma in Championship, e il Cska di Mosca anche i francesi si sono ritirati e ora rimane solo l’ipotesi turca. Muriqi sogna un ritorno a Istanbul nel Fenerbahce, squadra da dove era arrivato un anno e mezzo fa per quasi 20 milioni. Un paio di gol tra campionato e coppe e un inserimento mai avvenuto, tanto che il ds Tare sta cercando di rientrare almeno in parte dei soldi spesi. Lapadula o Kalinic, le soluzioni più facili, ma in caso il Fenerbahce riuscisse a trovare i soldi per garantire il riscatto obbligatorio, la Lazio potrebbe andare su Orsolini o Pinamonti (tutte piste italiane visto le richieste di Sarri). A proposito l’incontro per certificare il rinnovo di contratto del tecnico toscano fino al 2025 è imminente, forse già in settimana, anche se in questo momento Lotito è impegnato a chiudere bene l’ultima settimana di mercato. Restano da piazzare Durmisi, Adekanye, Lombardi e Jony.

La cessione di Vavro è diventata ufficiale: il centrale slovacco è tornato al Copenaghen, club da dove era stato acquistato per 10.5 milioni. La Lazio lo ha ceduto in prestito gratuito fino a giugno con un diritto di riscatto di 6.5 milioni che sarebbero sufficienti per evitare una minusvalenza in bilancio. Dopo l’interesse dalla Spagna, la società danese ha chiuso in poche ore liberando una casella nello scacchiere di Sarri. L’obiettivo principale è ora il veronese Casale, il presidente Lotito si è mosso in prima persona col suo omologo Setti per trovare la formula migliore per entrambi i club anche considerando i problemi col noioso indice di liquidità. Casale, 23 anni, ha già detto sì, ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto. Sul fronte esterni difensivi, aspettando il tesseramento di Kamenovic (aumentano i dubbi), piace molto Parisi dell’Empoli. Da valutare ancora la posizione di Patric che ha l’accordo col Valencia ma, per ora, Sarri non lo vuole liberare e nemmeno Tare visto che gli spagnoli non offrono un indennizzo per gli ultimi sei mesi di contratto con la Lazio.

Intanto Fortuna Wallace lascerà il Malatyaspor, squadra turca, e andrà in Cina: giocherà nel Wuhan, la città dove è nata la pandemia. La notizia interessa al club biancoceleste perché aveva il 50% sulla futura rivendita che però sarà solo 125mila euro. Infine dalla Francia voci sull’interesse per Ryan Bakayoko, attaccante, classe 2002 del Montpellier che a giugno va a scadenza. Il Tempo/Luigi Salomone

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: