Nazionale, Bonucci e Pellegrini infortunati ma si aggiungeranno ai convocati di Mancini

Bonuccci e Pellegrini saranno presenti al lavoro tattico in vista del playoff per i Mondiali 2022 di marzo. Scalvini non ce la fa: arrivano Ferrari e Okoli.

Come riportato da SportMediaset, nonostante l’infortunio Bonucci e Pellegrini si aggiungeranno ai convocati di Mancini per lo stage della Nazionale. Entrambi, poi, giovedì faranno ritorno ai rispettivi club, Juventus e Roma. Lo ha comunicato in serata la Figc che “ringrazia i club per la fattiva collaborazione“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: