Tragedia Coppa d’Africa, ressa fuori dallo stadio: 7 morti e una ventina di feriti

Ressa fuori dallo stadio di Yaoundé per poter assistere alla partita: i primi bilanci parlano di sette vittime.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tragedia prima degli ottavi di finale Camerum–Comore della Coppa d’Africa.

Molti tifosi avrebbero tentato di sfondare i cancelli per poter guardare l’evento, ristretto a causa della pandemia, e le forze dell’ordine non sarebbero riuscite a tenere a bada la calca che all’esterno dell’impianto. Alcuni sono rimasti intrappolati, altri calpestati dalla folla; non esiste ancora una versione ufficiale ma sono in circolazione diverse immagini sui social network, diventate ormai virali. Dovrebbero essere 7 le vittime e 20 i possibili feriti.

