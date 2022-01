I calciatori biancocelesti imparano l’utilizzo del defibrillatore. Pulcini a Sport Sera: “Un patrimonio per gli atleti e per i giovani”

Oggi i calciatori biancocelesti hanno vestito i panni di operatori di primo soccorso, attraverso un programma di addestramento all’uso del defibrillatore. In merito all’iniziativa, ha parlato il responsabile staff sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, intercettato ai microfoni del programma TG Sport Sera, in onda su Rai 2: “Abbiamo visto Eriksen, che è stato l’esempio di giocatori che preparati all’uso del defibrillatore possono in tempo record salvare una vita. Farlo in un campo di calcio non solo significa dare agli atleti un patrimonio che si portano per la vita, ma dare anche un esempio ai giovani e agli appassionati di sport per seguire un esempio positivo, che dia più valore alla vita, e che cerchi di salvare le persone in difficoltà“.

