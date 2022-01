La Repubblica | Lotito-Sarri: il vertice. In arrivo Casale e rinnovo

A oltranza. Il mercato della Lazio va avanti a piccoli passi. È sempre stato un grande puzzle, difficile da risolvere. Lentamente a Formello, a meno di una settimana alla chiusura delle trattative, lo stanno completando. Lunedì mattina il primo tassello, la cessione di Vavro al Copenaghen. Che si porta con sé il possibile tesseramento di Kamenovic, difensore mancino di 21 anni: si allena a Formello già da 6 mesi senza aver ancora convinto lo staff tecnico. Ora, gli altri pezzi da aggiungere. Uno è Nicolò Casale, 23 anni, difensore centrale e destro Verona. Sarri lo stima e la Lazio da tempo ha intavolato la trattativa. Lotito si è speso in prima persona con Setti, il presidente del Verona, che ha accettato il prestito oneroso (un milione) con l’obbligo di riscatto a 9. Lotito e il suo allenatore ne possono parlare oggi, nel tanto atteso vertice per il rinnovo e la programmazione futura. «Appena il presidente torna da Cortina firmerà», disse Tare dopo Capodanno. Sono passate due settimane, può essere il momento giusto. Cercato anche da Milan e Napoli, Casale – ieri finito tra le polemiche per un suo post su Facebook con uno slogan anti-comunista datato 1 maggio 2015, quando aveva 17 anni con ogni probabilità sarà un nuovo rinforzo della Lazio. Nonostante la bozza d’accordo ci sia già, l’affare si concluderà in extremis, magari nel fine settimana. Servirà anche un intervento economico di Lotito, almeno per la cifra dell’iniziale prestito. L’arrivo di Casale non è legato alla cessione di Muriqi, che invece – per questione di indice di liquidità – libererà un posto in attacco a un altro centravanti scelto nel campionato italiano. Per il kosovaro, la Lazio sta trattando con il Maiorca per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Muriqi ci sta pensando, si starebbe convincendo. Ed è già una notizia, visto che – per tornare al Fenerbahce – aveva rifiutato le altre destinazioni come Hull City, Saint-Etienne e Cska Mosca. Ieri è tornato ad allenarsi Radu, che in mattinata aveva ricevuto l’idoneità in Paideia (controlli anche per Luiz Felipe, ora in Nazionale). In gruppo anche Patric, chiesto dal Valencia nei giorni scorsi. Oggi a Formello la squadra, con lo staff tecnico e sanitario, parteciperà al di formazione BLSD organizzato all’interno del progetto di cardio-protezione organizzato dal professor Ivo Pulcini. La Repubblica/Riccardo Caponetti&Giulio Cardone

