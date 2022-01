Mercato, il valzer delle punte continua: Muriqi ad un passo dal Mallorca

Il mercato è alle battute finali e come sempre gli ultimi giorni riservano clamorosi colpi di scena. L’ex attaccante della Lazio, Felipe Caicedo sarebbe ad un passo dal riabbracciare il suo allenatore Inzaghi. La pantera infatti è ad un passo dall’Inter, che ha scelto lui per sostituire Correa. Per la Lazio invece, il movimento in uscita è quello di Muriqi, che sarebbe vicino alla chiusura col Maiorca. Con la cessione del Kosovaro, la Lazio avrebbe la grana per arrivare a Casale del Verona e puntare, magari, ad un attaccante.

