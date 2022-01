Mercato, l’Espanyol pensa a Raul Moro

Secondo Catalunya Radio l’Espanyol starebbe pensando all’attaccante biancoceleste Raul Moro per rinforzare la rosa durante il mercato di riparazione. La squadra al momento è tredicesima nella Liga spagnola, e l’affare sarebbe possibile solo in caso si sbloccasse il mercato in uscita dei catalani, che al momento non possono comprare giocatori per il limite salariale.

