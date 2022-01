RaiSport | Lazio e Napoli su Casale, ma i discorsi sono rimandati a giugno?

Filtra ottimismo in casa Lazio circa la trattativa che porterebbe a Roma il giovane Casale del Verona ma, stando a quando riportato da RaiSport, l’operazione non decollerà prima dell’estate. Il club scaligero sembrerebbe aver blindato Nicolò ed ora qualsiasi operazione verrà valutata per giugno. Non resta quindi che attendere gli scenari che potranno verificarsi da qui a lunedì, ultimo giorno di mercato per questa sessione invernale.

