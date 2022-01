Salute, prof. Grauso: “La salute dei giovani prima di tutto. Vaccinarsi è importante”

Occorre pensare alla salute psico-fisica dei ragazzi, al loro benessere e anche alla loro socialità”. Così il professor Aldo Grauso, psicologo affermato nel mondo dello sport, ha detto oggi nel corso del suo intervento a Radiosei nella trasmissione “Quelli che…” condotta da Guido De Angelis. L’esperto ha commentato l’introduzione del green pass rafforzato per gli over 12 che praticano sport di contatto al chiuso o all’aperto, come da ultimo Dpcm, sottolinenando “l’importanza del vaccino e il ruolo dei genitori”. Del resto, ha dichiarato il prof. Grauso: “C’è il rischio del cosiddetto ‘drop out’, ossia i giovani non vaccinati tagliati fuori dalle attività sportive in un’età molto delicata per il loro sviluppo formativo. Vaccinarsi è importante”

