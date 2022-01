Calciomercato, Durmisi in uscita

Ancora una volta il mercato della Lazio si muove in uscita. Secondo Marco Conterio, Igli Tare ha concluso in questi minuti per la cessione temporanea di Riza Durmisi allo Sparta Rotterdam, squadra olandese militante nel campionato maggiore del paese. I dettagli sulla trattativa e sulle cifre dell’operazione non sono stati ancora divulgati. Seguiranno aggiornamenti. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

