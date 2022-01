CdS | Lazio, difesa blindata? A Firenze è un esame

La Lazio è alla ricerca della continuità, caratteristica mancante ai biancocelesti che fin qui si sono mostrati altalenanti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è però un dato importante che fa intravedere cenni di stabilità: i laziali hanno collezionato tre clean sheet consecutivi (Salernitana, Udinese e Atalanta). Al rientro dalla sosta per le nazionali ci sarà la delicata gara in casa della Fiorentina e sarà senza dubbio un banco di prova duro per continuare sulla strada intrapresa. Per la sfida mister Sarri attende anche Acerbi, che verrà valutato in questi giorni con la speranza che l’infortunio possa rientrare. Sono 39 i gol subiti nelle 23 partite giocate finora in campionato mentre in Europa League la squadra biancoceleste ha chiuso 4 partite su 6 con la porta inviolata. Dato sicuramente importante, al quale provare a dare seguito nel tour de force che attenderà i capitolini nel mese di febbraio.

