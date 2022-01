CdS | Lazio, Setti alza la posta. Entro 48 ore Kamenovic si fa, proposto Ghoulam

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato invernale e la Lazio prova a lavorare su più fronti per accontentare mister Sarri. Il nome caldo di queste ore in casa biancoceleste è quello di Nicoló Casale ma, come riporta il Corriere dello Sport, il Verona prendente l’obbligo di riscatto o aspetta giugno per cederlo. Il presidente Lotito ha provato ad aprire la trattativa dopo aver formalizzato la cessione di Vavro al Copenaghen, ma i veronesi hanno rallentato. Resta intanto in sospeso il deposito del contratto di Kamenovic, ormai fermo a Formello da sei mesi: l’agente è a Roma ed in questi giorni dovrebbe chiudersi questo capitolo con la formalizzazione dell’acquisto. Nel frattempo ieri a sorpresa è uscito il nome di Faouzi Ghoulam, esterno in scadenza nel 2022 e già allenato da Sarri: da Napoli non confermano, ma può essere stato proposto dagli agenti.

