Nicoló Casale, il difensore che sogna di diventare Bonucci

Il nome più volte accostato alla Lazio in questa finestra di mercato è senza dubbio quello di Nicolò Casale, attuale difensore del Verona: 191 centimetri, tanta gavetta e il mito Bonucci, questo l’identikit del Corriere dello Sport del classe ‘98. La sua specialità è la fase difensiva, ma ha una buona capacità di costruire dal basso: una qualità che lo ha aiutato a entrare nel giro delle nazionali minori, facendo parte del gruppo sia in Under 19 che in Under 21. Un centrale puro, ma comunque duttile. Deve molto al tecnico Alessio Dionisi. Un profilo sicuramente interessante ed un giovane che conosce il sacrificio, la voglia di lavorare non manca e l’obiettivo è imitare, step by step, come il suo idolo Leonardo Bonucci.

