FORMELLO – Muriqi regolarmente in campo con i compagni

La Lazio si allena a Formello in vista del rientro di settimana prossima contro la Fiorentina in una sfida complicata che dirà molto sulla corsa all’Europa League. Le voci di mercato, nel frattempo, impazzano e il volo per Mallorca, che stando alle voci dalla Spagna doveva esserci oggi, da parte di Muriqi non è ancora partito. L’attaccante kosovaro è infatti regolarmente in campo con i suoi compagni.

Gli assenti sono Acerbi, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Pedro e i tre nazionali. Per questo pomeriggio è prevista una doppia seduta di allenamento. Presenti ancora, invece, i primavera Bertini e Floriani. Si è lavorato sulla tattica difensiva. Verso la fine Luis Alberto ha svolto un lavoro atletico mentre Muriqi è rimasto a calciare in porta.

