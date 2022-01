Il Tempo | Lazio, Pinamonti in pole

Giorni decisivi, forse ore. L’addio di Muriqi sembra imminente: i colloqui tra Lazio e Maiorca procedono spediti, già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Anche il ds Tare ha confermato: “Siamo in trattativa, non abbiamo ancora chiuso”. Il nodo è rappresentato dalla formula per la partenza del centravanti kosovaro: Lotito spinge per la cessione tramite il prestito con obbligo di riscatto. Vuole ricavare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’offerta del club spagnolo è leggermente più bassa rispetto alla richiesta dei biancocelesti. Trovato invece l’accordo sul compenso di Muriqi, che andrà a guadagnare poco più di 2 milioni di euro (la metà per i prossimi sei mesi). L’addio dell’ex Fenerbahce consentirebbe alla Lazio di muoversi con molto più agio sui profili in entrata. Il nome di Andrea Pinamonti ha preso quota: l’attaccante, di proprietà dell’Inter, da agosto è in prestito all’Empoli. In questa stagione ha collezionato 22 presenze (di cui ben 18 dall’inizio), mettendo a segno ben 8 reti. Un calciatore adatto al gioco di Sarri, buono per il presente e anche per il futuro: è un giovane talento, il prossimo 19 maggio compirà 23 anni. Il club nerazzurro potrebbe cedere in cambio di una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Oltre al profilo del classe ’99, è sotto gli occhi della società c’è anche quello di Simone Zaza in uscita dal Torino. L’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Miranchuk dell’Atalanta. Restano in corsa anche Lapadula del Benevento, Gabbiadini della Sampdoria e Lasagna del Verona. Il Tempo/Daniele Rocca

