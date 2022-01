La Lazio e Jony vincono il processo contro il Malaga

Era prevedibile, ma non ufficiale. Jony e la Lazio hanno vinto il processo contro il Malaga per quella bizzarra partenza del 2019. A riportare la notizia è Radio Marca Malaga. Il Malaga ne esce sconfitto e senza un euro da questa “battaglia” giuridica. La Fifa aveva già sancito la vittoria di Jony e della Lazio, ma adesso è condivisa anche dal tribunale di giustizia. Il Malaga sapeva che non avrebbe preso tutti e 12 i milioni di euro chiesti in prima battuta alla Lazio, ma una cifra minore, sì.

