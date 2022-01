La strana coincidenza che accomuna Roma, Milan, Venezia e Fiorentina

Il Corriere della Sera nella sua rivista, L’Economia, denuncia una strana coincidenza. Il caso vorrebbe che le società della Fiorentina, Roma, Milan e Venezia abbiano le sedi delle rispettive holding proprietarie in Delaware al medesimo indirizzo di Wilmington (1209 di Orange street)con identico numero di telefono. In sintesi, il commercialista è lo stesso: The Corporation Trust Company.

