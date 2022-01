Mercato Lazio, dopo Kezman anche Enzo Raiola a Formello: si discute di Patric

Prosegue il viavai degli agenti a Formello. Nella scorsa settimana si era presentato Mateja Kezman per parlare con Tare e Lotito di Milinkovic, Marusic e soprattutto della spinosa questione Kamenovic. Secondo quanto riportato dall’edizione digitale de Il Messaggero, stavolta è toccato a Vincenzo (Enzo) Raiola. Il nipote del celebre Mino alle prese con dei problemi di salute oggi è comparso nel Lazio Training Center.

Insieme a un suo collaboratore l’agente ha discusso con Tare della situazione del suo nuovo assistito, Patric. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e al momento non ci sono stati grandi passi in avanti in vista di un possibile rinnovo con i biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: