Muriqi-Mallorca, trattativa spedita: domani si può chiudere

Durante questa sessione di mercato invernale, la Lazio continua a lavorare sul fronte uscite, che garantirebbero le operazioni in entrata. Dopo Vavro, l’indiziato numero uno a lasciare la Capitale è Muriqi, sul quale in Mallorca si è fatto avanti in maniera importante. Da giorni c’è una trattativa in corso tra il club spagnolo e quello capitolino, che lavorano per chiudere l’operazione. Nella giornata di ieri sembrava tutto fatto, con il kosovaro che sarebbe dovuto addirittura sbarcare nella mattinata odierna in Spagna per sostenere le visite mediche. Tuttavia, l’attaccante è ancora a Roma e stamattina ha preso parte regolarmente alla seduta di allenamento a Formello. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca di Marzio però, la trattativa tra Lazio e Mallorca rimane comunque in fase avanzata, e nella giornata di domani potrebbe arrivare la chiusura definitiva. I due club lavorano per un prestito oneroso a 1 milione, con diritto di riscatto fissato a 12.

