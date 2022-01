Arlind Sadiku: “Muriqi domani a Maiorca per firmare”

Sembra ormai un affare concluso quello che porterebbe l’attaccante Muriqi alla squadra spagnola del Maiorca. Sembra quindi essere giunta al termine quella che è stata di fatto una vera e propria telenovela con protagonista il numero 94 biancoceleste, accostato a diverse squadre ma finora senza una destinazione certa. Il giornalista Arlind Sadiku ha infatti annunciato che domani il kosovaro volerà in Spagna per firmare il contratto, si tratterebbe di un prestito con possibilità di riscatto non obbligatoria.

Questo il tweet di Sadiku:

Finally! Vedat Muriqi tomorrow will fly to Mallorca to sign the deal. After long negotiations, two clubs made an agreement to loan Muriqi with option to buy, not mandatory.

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 28, 2022