Prof. Castellacci sulle misure anti Covid: “Il Super Green Pass negli stadi? È tornare indietro come credibilità sia politica che sanitaria”

Lo storico medico della nazionale italiana, il professor Castellacci, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto dicendo la sua sulle misure di contenimento per il Covid e sulla gestione dei protocolli sanitari in Serie A.

Queste le sue parole: “Il Super Green Pass negli stadi? Non ho condiviso la scelta, l’ho detto chiaramente. Mettere 5000 persone dentro San Siro fa sorridere, è tornare indietro come credibilità sia politica sia sanitaria.I protocolli già mesi fa li consideravo desueti. Si sapeva il valore giuridico e legale delle Asl, è stato un teatrino brutto. Si è evidenziato come le autorità competenti arrivino all’ultimo minuto a risolvere problemi che poteva fare in tavolo unico con Governo, Federazione e Lega”.

