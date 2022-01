Calciomercato, la Lazio in pressing su Miranchuk: i dettagli

Partito Muriqi, il ruolo di vice Immobile, è rimasto scoperto. Ecco perché Sarri chiede a gran voce Miranchuk dall’Atalanta. Non sarà facile convincere la società bergamasca a cedere il classe 95. Nonostante questo, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il ds Tare, sarebbe a lavoro in queste ore per cercare di sbloccare in extremis la trattativa. Le prossime ore, saranno sicuramente più indicative per capire la situazione.

