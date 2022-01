Calciomercato Lazio, il tecnico dello Sporting Gijón: “Jony? È un nome che farebbe felici i tifosi”

A due giorni dalla fine del mercato, la Lazio continua a lavorare sulle uscite. Tra queste, c’è quella di Jony, che nei giorni scorsi è stato accostato allo Sporting Gijon,. Il club sarebbe interessato al giocatore, ma le due Società non hanno ancora concluso l’operazione. In merito, il tecnico dello Sporting David Gallego, si è espresso su un suo possibile arrivo: “Jony? Dato che non è qui non gli do importanza. So che è un nome che farebbe felici i tifosi”. Queste le sue parole riportate da El Comercio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: