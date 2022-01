CdS | Lazio, oggi si può definire Kamenovic

La società biancoceleste depositerà il contratto del serbo, in attesa da mesi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il cartellino dell’Under 21 della Serbia costerà circa 3 milioni. Kamenovic verrà tesserato come extracomunitario e resterà almeno fino a giugno alla Lazio. Intanto, sembra sfumata la trattativa per Casale del Verona e Lotito e Tare hanno detto subito no alla proposta per Ghoulam. Non sono emerse conferme per l’olandese Dicks del Bologna e non si è più parlato di Parisi. Patric e Luiz Felipe sono in scadenza di contratto: la Lazio attende una risposta dal difensore, convocato dal ct della Nazionale, per il rinnovo.

Nel mentre si lavora anche sulle uscite. Non sono ancora chiuse, ma sono ben indirizzate, quelle di Jony allo Sporting Gijon e Durmisi allo Sparta Rotterdam. Il Crotone è vicino ad Adekanye e resta da sistemare Lombardi, ex Salernitana cresciuto nel vivaio di Formello: ci sono stati dei contatti con il Reggina.

