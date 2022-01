CdS | Miranchuck alla Lazio: Lotito parla con Percassi

I biancocelesti lavorano per dare a Sarri un rinforzo in attacco. La società conta di definire tutto entro lunedì.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per sbloccare l’affare Miranchuck è stato contattato il presidente del Verona. Lotito vorrebbe chiudere l’operazione entro lunedì, ma Gasperini non è convinto della cessione del giocatore. A questo si aggiunge il fatto che la Lazio può chiudere acquisti solo con diritto di riscatto, niente obbligo. Al di là della trattativa con l’Atalanta, serve la cessione ufficiale di Muriqi: il kosovaro si è allenato ieri a Formello ed è stato dato per certo il suo arrivo al Maiorca (prestito con diritto di riscatto a 12 milioni e prestito oneroso di 1 milione). Lotito aveva chiesto la garanzia dell’obbligo di riscatto, richiesta respinta dagli spagnoli.

Qualora Miranchuck venisse alla Lazio, non potrà essere in campo fino a metà febbraio: il giocatore è fermo per una lesione muscolare. Il russo è la prima scelta dei biancocelesti, dal momento che ricopre più ruoli in attacco.

Nel mentre compaiono anche i nomi di Cabral dello Sporting Lisbona (ala destra e sinistra di 23 anni) e Kaio Jorge della Juventus come piano d’emergenza.

Il rinnovo di Sarri resta in sospeso, se ne potrebbe parlare a mercato finito.

