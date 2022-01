Gravina: “Spareggi? Non sono preoccupato. Sì allo stop del campionato. Mi auguro che la Nazionale possa testare la squadra qualche giorno in più”

Manca ormai davvero poco a marzo, mese in cui si giocheranno gli spareggi per Qatar 20220, ovvero l’ultima possibilità dell’Italia per staccare il biglietto e volare al mondiale. Il presidente della FIGC Gravina, intervistato su rai 2 a Dribbling, ha parlato del percorso fatto dalla squadra di Mancini in questi tre anni e della possibilità di sospendere il campionato in modo da lasciare più spazio alla Nazionale per poter preparare al meglio le ultime gare di qualificazione.

Queste le parole del presidente: “È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, dato che ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più. Dobbiamo affrontare due partite importanti e le dobbiamo giocare con lo stesso spirito, la stessa determinazione, ma soprattutto con la stessa umitlà con cui abbiamo affrontato tutto il triennio in cui, oggi lo si dimentica spesso, abbiamo battuto tanti record”.

